Крым принял первую партию вакцины от COVID-19

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крым поступила первая партия вакцины от COVID-19, передает Крыминформ со ссылкой на министра здравоохранения РК Александра Остапенко.

«В Республику Крым поступило 500 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») для вакцинирования от новой коронавирусной инфекции», — сообщил он.

Остапенко уточнил, что первый этап иммунизации планируется начать 12 декабря. Доступ к вакцине в первую очередь получат медработники, находящиеся в группе риска и работающие в «красной зоне».