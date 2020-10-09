Крым продолжает бить рекорды по заражённым коронавирусом за сутки

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Республика Крым продолжает бить рекорды по числу заражённых коронавирусом. За минувшие сутки там зарегистрировано 140 новых случаев. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил руководитель соседнего субъекта Федерации Сергей Аксёнов.

«97 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 43 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал глава Крыма.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 5553 случая новой коронавирусной инфекции. 3390 человек выздоровели, 37 из которых – за последние сутки. Число смертей к утру пятницы выросло до 82 – это ещё один рекорд со знаком «минус»: за 8 октября зафиксировано пять летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

Ещё один мужчина скончался в Севастополе. Это стало известно из ежедневной сводки, которую распространила пресс-служба Правительства города. Течение болезни 79-летнего пациента осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной и полиорганной недостаточностью на фоне хронических заболеваний.

Новых случаев за минувшие сутки в нашем городе зарегистрировано 32 – это люди в возрасте от полугода до 83 лет. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразилось 1253 человека. Выздоровели 829, 36 – скончались.