Крым — самое популярное направление для полетов в июле из Москвы и Питера

Аэропорт Симферополь стал самым популярным направлением для полетов в июле из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани со ссылкой на один из сервисов поездок и путешествий.

В аэропорту Симферополь заработали станции зарядки электрокаров Так, почти каждый третий забронированный из Москвы на июль билет приходится на рейсы в Симферополь.

По данным пресс-службы аэропорта, во второй месяц лета авиакомпании планируют выполнить в Крым более 1,6 тысяч рейсов из Москвы и более 450 – из Санкт-Петербурга.