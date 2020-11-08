Крым стал одним из самых популярных направлений среди россиян для путешествий в ноябре

Это выяснили аналитики одного из онлайн-сервисов по организации путешествий

Фото: pixabay.com Россияне снова выбирают Крым. Как показал анализ онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip, республика привлекает российских туристов даже в ноябре. Полуострова стал одним из самых популярных направлений в последний осенний месяц.

Как выяснилось по итогам проведенного анализа, туристы также покупают билеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону и Минеральные Воды.

Стоимость билета в Крым, по информации аналитиков, в этом году снизилась и теперь составляет 3700 рублей.