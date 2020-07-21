Крым станет экспериментальной площадкой России для экотуризма

Некоторые отели станут экологичными

Фото: mtur.rk.gov.ru

В Крыму собираются развивать экотуризм. В правительстве хотят разработать законопроект, который зафиксирует критерии экологического отеля. Проект поддержало министерство курортов и туризма Крыма.

– Крым может стать первой площадкой для развития экотуризма в России, – рассказала заместитель Председателя Совмина РК – министр финансов Ирина Кивико.

По ее словам, это может привлечь больше туристов, ведь экологическая составляющая сделает крымские города еще более привлекательными курортами.

– Экология сегодня в тренде, она приносит не только затраты, но и серьезные дивиденды. Спрос на такой отдых имеется. Почти все гости и жители Крыма интересуются и ценят экологический чистый туризм, – сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Он добавил, что для предприятий, которые будут участвовать в этих проектах, нужно предложить выгодные условия. Чтобы вложения не только окупались, но и приносили дополнительную прибыль.