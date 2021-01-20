Крым вернулся к предновогодним показателям по заболеваемости пневмонией

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Показатели по заболеваемости пневмонией в Крыму возвращаются к предновогодним значениям. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба в среду.

НАТАЛЬЯ ПЕНЬКОВСКАЯ, руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю: «Уровень заболеваемости в Феодосии, Ялте, Джанкойском районе и Ленинском районе увеличился по сравнению с предыдущими неделями в 2-3 раза. Эти регионы вернулись, а Ялта – превысила свой показатель заболеваемости пневмониями, (который был) перед новогодними праздниками. Заболеваемость никуда не ушла, и отложенный эффект регистрации, как мы и прогнозировали, на сегодняшний день сохраняется».

Наталья Пеньковская пояснила: пациенты, у которых сейчас выявляются пневмонии, в большинстве своём заразились в период новогодних праздников. В ведомстве прогнозируют, что эффект отложенной регистрации будет фиксироваться ближайшие две недели после окончания рождественских каникул. Она уточнила, что в структуре внегоспитальных пневмоний в Крыму треть занимают – вызванные коронавирусом.