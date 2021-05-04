Крым вошел в тройку популярных авианаправлений на майские у семей с детьми

Симферополь попал в тройку самых популярных авианаправлений на майские праздники у отдыхающих с детьми, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на сервис поездок и путешествий.

Первое место досталось Сочи (19,34% всех билетов, купленных семьями с детьми до 6 лет на майские праздники – ред.), второе — Москве (13,29%) и третье место занял Симферополь (12,89%).

«Вместе эти три города собрали около 45% «детского пассажиропотока». В среднем на 10 взрослых здесь приходится трое детей», — уточнили эксперты сервиса.