Крым вошёл в высший рейтинг открытости бюджетных данных НИФИ

По итогам 2019 года Крым занял 17 место из 85 субъектов РФ в рейтинге по уровню открытости бюджетных данных.

Фото: Лидия Ветхова

По итогам 2019 года Республика Крым заняла 17 место из 85 субъектов РФ, поднявшись с 28 места по результатам рейтинга 2018 года, войдя в первую группу с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико.

«Благодаря целенаправленной деятельности Минфина Крыма по открытости бюджетных данных на протяжении минувшего года, республика по итогам 2019 года вошла в первую группу рейтинга субъектов Российской Федерации с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных и заняла 18 место среди 85 субъектов федерации, поднявшись на 11 пунктов в рейтинге. Это достойный результат, но есть к чему стремиться», — отметила Ирина Кивико.

Как рассказала вице-премьер, ежегодно научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов России (НИФИ) составляет рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных (Рейтинг). Основным критерием при оценке регионов является доступная и понятная информация о бюджетном процессе, размещённая в открытом доступе в интернете. Результаты Рейтинга позволяют оценить уровень прозрачности бюджетов различных субъектов федерации.

В общем Рейтинге республика набрала 83,2% от максимального количества баллов среди всех регионов. При этом Крым, войдя в первую группу с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных, набрал 111,5 из 134 максимальных баллов.

Наибольшее количество баллов были получены по разделам: «Промежуточная отчетность об исполнении бюджета» (22 из 22 баллов), «Первоначально утвержденный бюджет» (12 из 12) и «Организация работы общественного совета» (4 из 4).

В числе лучших в своей подгруппе республика показала себя по разделам «Публичные сведения о деятельности госучреждений субъекта Российской Федерации» (14 из 15) и «Проект бюджета и материалы к нему» (21,5 из 26).

«Минфин Крыма и в этом году приложит все усилия, чтобы по результатам рейтинга 2020 мы удержали позиции в группе с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных, поднявшись еще ближе к лидерам», — заверила Ирина Кивико.

Справка

По итогам 2018 Республика Крым находилась на 28 позиции Рейтинга в группе 2: высокий уровень открытости бюджетных данных (60-79,9% от максимально возможного количества баллов), набрав 73,8% от максимального количества баллов среди субъектов РФ.

По итогам 2017 года – на 72 позиции в группе 4: низкий уровень открытости бюджетных данных (20-39,9% от максимально возможного количества баллов), набрав 34,1% от максимального количества баллов среди субъектов РФ.