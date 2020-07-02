Крым уже потратил на социально-культурную сферу на 5 миллиардов больше, чем в первом полугодии прошлого года, — Кивико

Вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико отчиталась о финансировании расходов социального характера за I полугодие 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РК.

Фото: Лидия Ветхова

За I полугодие Минфин Крыма профинансировал расходы на социально-культурную сферу в размере более 35,1 млрд руб., что превысило прошлогодний показатель почти на 5 млрд руб., или более чем на 16%.

Вице-премьер рассказала, что в соответствии с реестрами на финансирование, поступившими от главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС), расходы на выполнение государственных услуг бюджетными и автономными учреждениями профинансированы в сумме почти 7 млрд руб., расходы на обеспечение мер социальной поддержки населения составили 8,2 млрд руб., расходы на иные цели и содержание казенных учреждений – 19,9 млрд руб.

Главный финансист Крыма уточнила, что за отчетный период в разрезе главных распорядителей бюджетных средств республики финансирование распределилось следующим образом:

— Министерству образования, науки и молодежи РК – 14,1 млрд руб. (на 421,4 млн руб., или на 3,1% выше, чем в прошлом году). При этом почти 73% (более 10,2 млрд руб.) составили расходы на обеспечение государственных гарантий на получение общегосударственного и бесплатного дошкольного и общего образования;

— Министерству здравоохранения РК – более 10,4 млрд руб. (на 1,5 млрд руб., или на 16,3% превысило прошлогодний показатель).

«Увеличение расходов обусловлено принятыми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции мерами господдержки в основном в части реализации мероприятий, направленных на создание дополнительных койко-мест и на выплаты медперсоналу», — отметила Ирина Кивико.

— Министерству труда и социальной защиты РК – почти 9 млрд руб. (на 2,9 млрд руб., или на 47,6% больше аналогичного показателя в 2019 году).

«Рост расходов связан с введением на территории режима «повышенной готовности», связанного с распространением COVID-2019», — прокомментировала Ирина Кивико.

— Министерству культуры РК – почти 1 млрд руб. (на 71,6 млн руб., или на 7,7% больше, чем в прошлом году);

— Министерству спорта РК– 348,4 млн руб. (на уровне прошлого года);

— Министерству внутренней политики, информации и связи РК – 330,2 млн руб. (на 42,3 млн руб., или на 14,7% больше чем в минувшем году);

— Государственному комитету по охране культурного наследия РК – 8,1 млн руб. (в 2019 – 11,2 млн руб.);

— другим ГРБС (Управлению делами и Аппарату Государственного Совета РК, Аппарату Совета министров РК) – 15 млн руб.

«Минфин Крыма без малейших промедлений и в полном объеме обеспечил финансирование реестров, поступивших от каждого ГРБС», — отметила Ирина Кивико.