Крымчан будут выпускать из страны только по российскому паспорту

Крымчан с российским гражданском выпускать из Крыма будут только по российскому паспорту, передает пресс-служба погрануправления ФСБ России по республике.

Украинец пытался через Крым незаконно попасть к друзьям в Пермский край Отмечается, что попытки пересечения гражданами РФ госграницы по паспорту иного государства влекут административную ответственность и штраф от двух до пяти тысяч рублей. Нарушителю будет отказано в пересечении государственной границы.

Разъяснения особенно актуальны для жителей Крыма, у многих из которых после присоединения к РФ на руках остались паспорта двух стран — России и Украины.