Крымчан приговорили к колонии за сбыт крупной партии наркотиков

Двух жителей Керчи приговорили к тюремному заключению за незаконный сбыт крупной партии наркотиков, передает пресс-служба УФСБ РФ по РК.

Три крымчанина пытались сбыть крупную партию синтетических наркотиков В ведомстве уточнили, что в марте текущего года пограничники задержали 25-летнего и 30-летнего мужчин при попытке сбыта наркотиков. У задержанных изъяли более 80 закладок.

«Экспертиза установила, что обнаруженные вещества содержат в своем составе наркотики – «N – метилэфедрон» и каннабис (марихуану), а также психотропные вещества – амфетамин», — сообщили в пресс-службе.