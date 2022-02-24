Крымчан призывают не паниковать — ситуация под контролем

«На данный момент ситуация по Крыму стабильная. Никаких техногенных аварий, происшествий не произошло. Ситуация под контролем», — сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев. По его словам, осуществляется постоянный мониторинг ситуации. Все силы и средства МЧС Республики Крым находятся в повышенной готовности.

Первая гуманитарная помощь для беженцев выедет из Керчи 21 февраля Также министр подчеркнул, что речь об эвакуации населения на текущий момент не ведется. «Граждане, проживающие в г. Армянск, при желании, могут разместиться в Доме культуры г. Красноперекопск. Автобусы для них подготовлены» — уточнил Сергей Садаклиев.

Сергей Аксёнов, в свою очередь, выехал в Армянск, для контроля ситуации на месте. «Технических коллапсов нет, прошу всех соблюдать спокойствие, а также не реагировать на фейковые новости, ориентироваться только на официальные заявления органов власти. Задачи, которые поставил Президент, будут выполнены», — заявил Глава Крыма.