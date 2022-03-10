Крымчан просят сообщать о фактах необоснованного завышения цен на лекарства

Минздрав РК теперь будет проводить мониторинг цены на лекарственные препараты и просит жителей полуострова сообщать о фактах необоснованного повышения цен в аптеках, передает пресс-служба министерства.

Аксенов: главы районов будут уволены за недостоверный мониторинг цен «Просим жителей и гостей полуострова сообщать о фактах необоснованного завышения цен на наиболее востребованные препараты в соответствии с указанным списком, а также на другие лекарства, пользующиеся спросом», — сообщили в пресс-службе.

Сообщить о фактах необоснованного повышения цен в аптеках можно по телефону: +7 (978) 402-90-90. На этот же номер в мессенджер WhatsApp можно направлять фотоподтверждение с указанием наименования и адреса аптечного пункта.