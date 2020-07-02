Крымчане дали достойный ответ всем врагам Крыма и России, — Аксенов

В Республике Крым завершилось Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ. Крымчане приняли в нем активное участие, что в очередной раз подтверждает высокий уровень поддержки Президента и предложенных главой государства инициатив. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксенов.

По данным Избирательной комиссии республики, проголосовали 81,75% зарегистрированных избирателей. В абсолютных цифрах это 1 миллион 227 тысяч 150 человек. Более 90% проголосовавших одобрили изменения в Основной закон, чуть больше 9% высказались против.

За процессом голосования следили более 4 тысяч общественных наблюдателей. Они отмечают высокий уровень организации и отсутствие серьезных нарушений, способных повлиять на результаты. Иностранные эксперты – известные политики, общественные деятели, депутаты Европарламента, – которые также наблюдали за ходом голосования, подчеркивают демократический характер волеизъявления крымчан.

Весь процесс с первого до последнего дня был организован в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

— Благодарю всех, кто принял участие в голосовании, кто не остался в стороне. Ваша активная гражданская позиция – главное условие качественных преобразований в стране и поступательного движения вперед. По словам Президента, поправки в Основной закон закрепляют ценности и принципы, которые всех нас объединяют как высшие, безусловные конституционные гарантии. Это правда и справедливость, это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании. Все перечисленные ценности станут основой стратегии государственного развития на многие годы и десятилетия вперед. Мы с вами приняли самое прямое и непосредственное участие в формировании этой стратегии, в определении будущего России. Крымчане еще раз обозначили свою позицию: мы хотим быть с нашим Отечеством навсегда. Это достойный ответ всем врагам Крыма и России, — подчеркнул Аксенов.