Крымчане могут отдыхать в 2021 году 124 дня

В 2021 году в Крыму количество рабочих дней составит 246, а количество выходных — 119. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты РК.

В Крыму принимают решение о возможных ограничениях на Новый год Отмечается, что каждый год глава РК объявляет выходными днями в регионе религиозные праздники. В предыдущие годы нерабочим днем на полуострове также объявлялся День воссоединения Крыма с РФ (18 марта). Если глава РК примет соответствующие решения, то количество выходных дней для жителей полуострова в 2021 году составит 124.

Напомним, что в соответствии с постановлением российского кабмина перенесены следующие выходные дни: с субботы 2 января на пятницу 5 ноября, с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря, с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.