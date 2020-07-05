Крымчане на заместительной почечной терапии получили льготы на проезд

Расширен список категорий граждан, имеющих право на льготный проезд в Республике Крым. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда Крыма.

Расширен список категорий граждан, имеющих право на льготный проезд в Республике Крым. Соответствующий Закон Республики Крым принят на заседании сессии Государственного Совета Республики Крым в двух чтениях.

Законодательным актом предусматривается предоставление дополнительной социальной поддержки лицам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии в медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, расположенных на территории Республики Крым.

Меры социальной поддержки по льготному проезду предоставляются в порядке, утвержденном соответствующим постановлением Совета министров Республики Крым.

Указанной категории граждан льготный проезд будет предоставлен в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, в автобусах, троллейбусах междугороднего сообщения в пределах Республики Крым, а также железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении в пределах Республики Крым.

В соответствии со статьей 10 Закона Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» льготный проезд предоставляется на основании удостоверения о праве на меры социальной поддержки, выданного в соответствии с положением о выдаче такого удостоверения, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым «Об утверждении Положения о выдаче удостоверения о праве на меры социальной поддержки».

Для определения права на льготный проезд необходимо обращаться в органы труда и социальной защиты населения по месту жительства с заявлением, копией документа, удостоверяющего личность, фотографией установленного размера и заключением медицинской организации государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения о прохождении заместительной почечной терапии.

Удостоверение выдается органом труда и социальной защиты в 15-дневный срок со дня подачи заявления.