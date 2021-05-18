Крымчане попались на краже могильных оград

В Крыму задержали двух жителей Красногвардейского района, которые совершили несколько краж металлических конструкций с кладбищ, передает пресс-служба МВД по РК.

В Крыму задержали мужчину, ограбившего подростка и автомат с водой Сообщение в дежурную часть поступило от 82-летней местной жительницы. Она сообщила, что с могилы ее умершего родственника похищено металлическое ограничение.

«Сотрудниками уголовного розыска по «горячим следам» установлены подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались 14-летний и 21-летний местные жители», — сказано в сообщении.