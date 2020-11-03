Крымчане приговорены к тюрьме за участие в запрещенной в РФ организации

Троих жителей Красногвардейского района РК признали виновными в участии деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», передает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Суд избрал меру пресечения задержанным членам террористической организации «Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Эмирусеинова Рустема Решатовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.5 УК РФ, Абхаирова Арсена Ремзиевича и Абдулганиева Эскендера Изетовича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ», – уточнили в сообщении.

Согласно информации суда, Эмирусеинов организовал в 2017 году на территории Красногвардейского района деятельность ячейки террористической организации, куда вошли Абхаиров и Абдулганиев. Эмирусеинов являлся руководителем названной ячейки. Трое крымчан, используя идеологические материалы этой организации, осуществляли пропагандистскую работу среди населения.