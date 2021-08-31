Крымчане смогут пройти в сентябре бесплатную диагностику работы сердца

Для жителей Алушты, Судака и Феодосии в первых числах сентября ведущие российские специалисты проведут акцию «Здоровое сердце», передает пресс-служба ялтинского филиала Федерального научно-клинического центра ФМБА России.

Эксперт КФУ рассказала о пользе морского отдыха «В рамках обследований пациенты смогут пройти бесплатную диагностику работы сердца, в частности, аритмии, по результатам которой можно будет получить направление на коронарографию и высокотехнологичное лечение сердечно-сосудистых заболеваний – стентирование коронарных артерий, а также пройти исследование коронографии и электрофизиологическое исследование сердца», — уточнили в сообщении.

В Алуште консультации специалистов — заведующего отделением рентгенохирургических методов лечения и диагностики нарушений ритма сердца ФМБА России Сергея Королева и заведующегшо кардиологическим отделением Николая Дупик — состоятся 3 сентября на площадки Советской. В городском саду Судака их проведут 4 сентября, а на Привокзальной площади в Феодосии — 5 сентября. Всех желающих будут принимать с 11.00 до 17.00.