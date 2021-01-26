Крымчане вырастили 20 кг марихуаны на своем приусадебном участке

В Симферопольском районе стражи порядка обнаружили приусадебный участок, на котором крымчане вырастили 20 кг марихуаны, передает пресс-служба МВД по РК.

Крымчанин хранил у себя дома 13 кг марихуаны «Согласно заключения эксперта, вещество является частями растений конопля общей массой почти 20 килограммов, что, согласно действующему законодательству, соответствует крупному размеру», — уточнили в сообщении.

Правоохранители задержали мужчин 37 и 34 лет. Они уточнили, что выращивали марихуану для личного употребления.