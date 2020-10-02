Крымчане заработали два миллиона рублей на продаже некачественного алкоголя

Правоохранители обнаружили подпольный цех по производству алкогольной продукции в Судаке. Было изъято восемь тонн опасной спиртосодержащей жидкости, передает пресс-служба Следкома РФ по республике.

На Крымском мосту пресекли незаконную перевозку алкогольных напитков В сообщении сказано, что крымчане арендовали подвальное помещение в одном из гостевых домов Судака. Там они разливали алкоголь — вино, коньяк и настойки — сомнительного качества. Алкоголь они продавали отдыхающим на розлив.

Согласно заключению экспертов, употребление такого алкоголя могло нанести вред здоровью и даже привести к летальному исходу.