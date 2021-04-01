Крымчанин должен более полумиллиона рублей алиментов

Житель Симферополя не выплачивал алименты с 2013 года и задолжал своей несовершеннолетней дочери более полумиллиона рублей, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

Житель Крыма задолжал более 400 тысяч рублей алиментов Мужчину не раз привлекали к административной ответственности, а полгода назад его осудили за неуплату средств на содержание детей. В феврале этого года мужчину лишили родительских прав.

«Выступая в защиту прав несовершеннолетней, прокурор обратился в суд. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме», — уточнили в прокуратуре.