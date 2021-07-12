Крымчанин хотел «купить» права и лишился крупной суммы

В Крыму местный житель решил «купить» водительское удостоверение, но стал жертвой мошенника и потерял крупную сумму денег, передает пресс-служба МВД по РК.

В Крыму мужчина украл у государства три миллиона рублей За помощью к правоохранителям обратился 33-летний мужчина. Он сообщил, что передал 200 тысяч рублей некоему гражданину в обмен на помощь в получении водительских прав без сдачи экзамена.

«Был задержан 63-летний ранее судимый за кражу житель Симферопольского района», — уточнили в сообщении.