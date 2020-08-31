Крымчанин нанес ущерб морским биоресурсам на более чем миллион рублей

В Крыму будут судить жителя Черноморского района за нанесение ущерба морским биоресурсам в размере более чем миллион рублей, передает пресс-служба Погрануправления по РК.

В Азовском море промысловикам разрешили добычу бычка Гражданин РФ 1986 г.р. был задержан сотрудниками ведомства в районе Ярылгачской бухты Каркинитского залива непосредственно во время добычи черноморской креветки запрещенными орудиями лова и в период действия запрета на ее промысел. У гражданина изъяли более 13500 экземпляров морских биоресурсов и орудий лова.

Сумма ущерба составила более одного миллиона 176 тысяч рублей.