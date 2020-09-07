Крымчанин несколько раз ударил ножом мужчину в одном из санаториев

В Ялте мужчина получил ножевые ранения и оказался в реанимации, передает пресс-служба крымского МВД.

В Крыму недовольный покупатель порезал ножом продавца гнилой клубники Согласно информации ведомства, врач обратилась к правоохранителям и рассказала о мужчине в реанимации с непроникающей резаной раной. Было установлено, что потерпевшего обнаружили соседи на территории одного из санаториев.

Правоохранители задержали 43-летнего ранее судимого крымчанина. Мужчина рассказал, что между ним и пострадавшим произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес жертве удары ножом в паховую область.