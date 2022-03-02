Крымчанин незаконно продавал бытовую технику и присваивал себе деньги

Сотрудник крымского магазина продавал бытовую технику в минувшие года и присваивал себе деньги, передает пресс-служба прокуратуры РК.

Специалист считает, что цены на жилье в Крыму будут расти «Подсудимый, являясь материально-ответственным лицом в одном из магазинов техники, в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года, а также летом 2021 года, реализовывая товары, получал от покупателей денежные средства, которые в последующем присваивал себе», — сказано в сообщении.

Своими действиями крымчанин «заработал» 500 тысяч рублей, а также совершил кражу бытовой техники из того же магазина еще на 79 тысяч рублей.