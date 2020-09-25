Крымчанин обманным путем завладел почти миллионом рублей

Житель Бахчисарайского района признан виновным в мошенничестве почти на миллион рублей, передает пресс-служба Бахчисарайского районного суда РК.

Крымчанин обещал за 1,5 млн руб трудоустроить знакомого в органы следствия Уточняется, что ранее неоднократно судимый крымчанин познакомился с жителем Томска. Он узнал, что приезжий намерен приобрести земельный участок в Бахчисарайском районе.

«У бахчисарайца возникло желание похитить его денежные средства обманным путем. Крымчанин сообщил потерпевшему, что может оказать последнему содействие в покупке земельных участков на территории Бахчисарайского района в Крыму за 900 тысяч рублей, на что тот согласился», – говорится в сообщении.