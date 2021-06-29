Крымчанин организовал в своей квартире наркопритон

В Симферопольском районе задержали 43-летнего местного жителя, который организовал в своей квартире наркопритон, передает пресс-служба МВД по РК.

В Крыму приговорили к колонии белоруса за попытку контрабанды наркотиков «Установлено, что мужчина гостеприимно приглашал в свою квартиру наркозависимых товарищей», — уточняется в сообщении.

Задержанный, по данным пресс-службы, употреблял марихуану и «соль» совместно с посетителями притона и предоставлял для курения наркотиков самодельные приспособления.