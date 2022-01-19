Крымчанин пойдёт под суд за выращивание каннабиса на продажу

Фото: пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю

Уголовное дело в отношении жителя Красноперекопского района возбудил Следственный отдел Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю. Мужчина обвиняется в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Такую информацию сообщили в пресс-службе ведомства. Следствие установило, что фигурант дела выращивал марихуану на продажу. Противоправную деятельность пресекли сотрудники Пограничного Управления ФСБ России по Крыму.

ЕЛЕНА ВАРЛАМОВА, официальный представитель Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю: «Установлено, что растительные вещества, изъятые у гражданина, являются частями растения рода «Каннабис», содержащих наркотическое средство общим весом 1281 грамм. Следственным отделом Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело».