Крымчанин приговорен к 10 годам колонии за организацию разбоя

Бахчисарайский районный суд Республики Крым вынес приговор уроженцу Ленинского района за организацию разбоя. Виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, передает пресс-служба суда.

В Керчи задержали иностранца за организацию незаконной миграции В тексте сказано, что крымчанин 1962 года рождения в начале мая 2019 года решил завладеть имуществом своего знакомого, жителя города Бахчисарай. Мужчина задумал совершить нападение на потерпевшего с применением физического насилия, опасного для жизни и здоровья. Он разработал план и нашел двух исполнителей.

В конце мая вечером исполнители по указанию подсудимого прибыли в Бахчисарай для совершения разбойного нападения на потерпевшего. Злоумышленники ожидали жертву у его дома, когда тот появился, один из преступников проник в помещение бани, куда зашел пострадавший. Там он нанес удар мужчине электрическим шокером. Потерпевший дал отпор. От внезапного сопротивления, преступник нанес множество ударов разрядом электрического шокера по различным частям тела пострадавшего мужчины, к нему присоединился и его напарник. На шум прибежали соседи, что вынудило нападавших покинуть место совершения преступления.