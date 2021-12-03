Крымчанин приговорен к колонии за избиение до смерти своего деда

Житель Советского района Крыма избил родного деда в своей день рождения. Родственник в последствии скончался в больнице, передает пресс-служба Советского районного суда.

Два человека пострадали в Севастополе во время сильного ветра В тексте уточняется, что крымчанин, проживающий вместе со своим дедушкой 1939 года рождения, праздновал свое 33-летие в одиночку.

«Празднование не обошлось без спиртных напитков. Дед, будучи недовольным образом жизни своего внука, словесно поучал его. Желая заставить деда замолчать, внук умышленно нанёс ему не менее десяти ударов кулаками в область головы, шеи и грудной клетки», — передает пресс-служба.