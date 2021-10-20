Крымчанин приговорен к колонии за поджег сожительницы

Мужчина приговорен к двум годам колонии за поджег сожительницы, передает пресс-служба Советского районного суда Крыма.

Восьмилетний ребенок застрял на скале в Судаке Инцидент произошел в декабре 2020 года. Житель поселка Советский, находясь в нетрезвом состоянии, во время ссоры облил легковоспламеняющейся жидкостью свою сожительницу. В тот момент женщина стояла возле работающей газовой плиты.

«Вследствие умышленного противоправного деяния своего мужчины женщина загорелась, впоследствии имела длительное расстройство здоровья. Причиненный ее здоровью вред расценивается как вред средней тяжести», — уточняется в сообщении.