Крымчанин приговорен к сроку за хранение оружия

Джанкойский районный суд признал виновным в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов 31-летнего местного жителя, передает пресс-служба Погрануправления РФ по республике.

Керченский суд вынесет приговор двум «закладчикам» всероссийского масштаба Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком два года, а также уплатой крупного штрафа.

Напомним, что фигурант уголовного дела был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в мае текущего года. В ходе реализации комплекса проверочных мероприятий у гражданина изъяты пистолет и магазин к нему. Данные баллистической экспертизы подтвердили, что представленный на изучение образец является огнестрельным оружием.