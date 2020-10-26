Крымчанин присвоил около двух млн рублей, принадлежавших работодателю

Евпаториец, работая региональным торговым представителем, присвоил более 1,9 млн рублей выручки за проданную продукцию, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

Приезжий украл из машины симферопольца 2,5 млн рублей Отмечается, что мужчина получал от представителей контрагента по товарным накладным денежные средства за поставленную продукцию. Однако в кассу предприятия он эти средства вносил частично. Остальные деньги он тратил по своему усмотрению.

«За период с мая по октябрь 2019 года подсудимый присвоил вверенные ему как материально ответственному лицу денежные средства в размере более 1,9 млн рублей», — уточнили в сообщении.