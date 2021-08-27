Крымчанин пытался поджечь недостроенный дом односельчанки

В Крыму задержали жителя Советского района, который пытался поджечь недостроенный дом односельчанки, передает пресс-служба МВД по республике.

В Феодосии пьяная женщина подожгла кафе Отмечается, что пламя, которое могло уничтожить недострой, так и не загорелось. При этом, хозяйка сообщила о попытке поджога правоохранителям. Они задержали подозреваемого — 48-летнего мужчину, ранее судимого за преступление, связанное с оборотом наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под стражей.