Крымчанин с пистолетом ограбил пункт выдачи микрозаймов в Феодосии

Житель Симферополя с оружием напал в Феодосии на офис кредитной организации и украл менее 20 тысяч рублей. Он был задержан, передает пресс-служба МВД по республике.

Житель Севастополя украл у туриста 95 тысяч рублей Инцидент произошел в центре города. Неизвестный мужчина ворвался в помещение и стал угрожать пистолетом. Он открыто похитил денежные средства в размере 18 400 рублей.

Полицейские установили местоположение подозреваемого, который находился на съемной квартире в Симферополе, и задержали его. Оказалось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.