Крымчанин сядет в тюрьму за насильственные действия в отношении школьницы

В Крыму приговорили жителя Джанкойского района к 13 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действий в отношении несовершеннолетней девочки, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике.

В Севастополе мужчина с применением насилия ограбил горожанина По данным следствия, преступление было совершено 4 сентября прошлого года в одном из населенных пунктов Джанкойского района.

Мужчина, управляя автомобилем, заметил идущую вдоль дороги 13-летнюю девочку. Она возвращалась домой из школы. Обвиняемый вышел из автомобиля, проследовал за девочкой и нанес ей удар кулаком по лицу. Он оттащил пострадавшую в безлюдное место, где совершил в отношении нее развратные действия. Девочка, сопротивляясь, закричала о помощи, чем спугнула незнакомца. В короткие сроки подозреваемый был задержан и опознан потерпевшей.