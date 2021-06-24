Крымчанин собирал данные о военной авиации РФ для Украины — ФСБ

Житель Симферополя задержан ФСБ по подозрению в сборе данных о полетах российской военной авиации по заданию украинских спецслужб, передает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Крымчанину предъявили обвинение в шпионаже для украинских властей «В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации», – уточнили в Центре.

Данные, согласно информации ведомства, планировалось использовать против безопасности РФ.