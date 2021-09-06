Крымчанин в состоянии наркотического опьянения убил своего отчима

В Евпатории 20-летний местный житель, находясь в состоянии наркотического опьянения, убил своего отчима, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

В Крыму убийцу полуторагодовалой дочери приговорили к 13 годам колонии Молодой парень нанес мужчине 25 ножевых ранений. Это произошло в феврале, в евпаторийской квартире, где сын проживал вместе с отцом и матерью.

«От полученных множественных колото-резанных ранений шеи, грудной клетки и живота 51-летний мужчина скончался на месте происшествия», — уточнили в релизе.