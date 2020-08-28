Крымчанин выманил у граждан около 200 тысяч рублей

В Симферополе подозревают местного жителя в совершении мошенничества на сумму около 300 тысяч рублей, передает пресс-служба управления МВД по городу.

Крымчанин украл 38 дорожных плит «Подозреваемый, используя поддельные договоры и личные данные, взял предоплату под предлогом изготовления мебели, но в установленный срок не выполнил обязательств и перестал выходить на связь», — уточнили в сообщении.

Обвиняемый взял у 63-летней женщины 105 тысяч рублей и 90 тысяч рублей у жительницы Челябинской области под предлогом изготовления мебели. Свои обязательства мужчина не выполнил.