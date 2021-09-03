Крымчанин вырастил на своем участке кусты конопли

Житель Первомайского района Крыма вырастил на своем участке кусты конопли, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Феодосии полицейские обнаружили плантацию конопли во дворе у горожанина В сообщении отмечается, что 37-летний крымчанин планировал продавать наркотик.

«По версии следствия, в марте текущего года злоумышленник на территории своего домовладения вырастил наркосодержащие растения, из которых получил порядка 1 кг каннабиса, храня его в автомобиле «Фольксваген» и по месту жительства для дальнейшего сбыта», — уточнили в сообщении.