Крымчанин вывез с чужих полей тонну винограда и он был задержан

Правоохранители задержали в районе поселка Щебетовка под Феодосией местного жителя, который вывез с чужих полей почти тонну винограда, передает пресс-служба МВД по РК.

В Евпатории поймали сибиряка, который рассчитывался поддельными деньгами Согласно данным пресс-службы, злоумышленник путем свободного доступа пытался украсть виноград с полей, которые принадлежали местному винно-коньячному заводу.

«Злоумышленник похищенным в количестве около 900 килограммов распорядиться по собственному усмотрению не успел», – сообщили в ведомстве.