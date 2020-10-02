Крымчанин убил туриста из Томска в Сакском районе

Крымчанин убил предпринимателя из Томска, который отдых в Евпатории, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике.

Жительница Севастополя пыталась убить своего сожителя Происшествие случилось 24 сентября. Мужчина со следами побоев и проникающим ножевым ранением был обнаружен на обочине дороги села Туннельное (Сакский район). В тот же день он скончался в медучреждении от полученных травм.

«Погибшим оказался житель Томска, владелец сети кафе быстрого питания, который приехал на полуостров в отпуск и отдыхал в одном из отелей Евпатории», – уточнили в сообщении.