Крымчанин убил знакомого сторожа и поджег помещение, чтобы уничтожить следы

Житель Симферопольского района убил сторожа оптовой базы и поджег помещение, передает пресс-служба следуправления СК РФ по республике.

В Крыму пьяный мужчина с палкой напал на полицейского и повредил машину ДПС Инцидент произошел вечером 2 июня. Сторож базы и его 23-летний знакомый распивали спиртные напитки и между ними произошел конфликт.

«Злоумышленник избил сторожа, затем нанес удары металлическим предметом по голове и ножом в жизненно важные органы. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Чтобы скрыть следы совершенного убийства, мужчина затащил тело погибшего сторожа в помещение сторожки, закидал вещами и поджёг», — уточнили в сообщении.