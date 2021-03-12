Крымчанин, угрожавший ножом сотрудникам скорой, получил условный срок

Суд в Крыму признал жителя Симферополя виновным в угрозе убийством сотрудникам скорой медпомощи, передает региональная прокуратура.

Мужчина угрожал ножом собственной матери в Крыму В сообщении рассказали, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пребывая по месту своего проживания, поссорился с сотрудниками скорой помощи, которые оказывали его матери медицинскую помощь.

«В ходе конфликта мужчина, удерживая нож в руке, высказал угрозу убийством двум медицинским работникам», — уточнили в сообщении.