Крымчанин украл из кассы автозаправки 125 тысяч рублей

Правоохранители задержали жителя Белогорского района, который украл из кассы на автозаправке 125 тысяч рублей, передает пресс-служба МВД по республике.

В Симферополе за ночь украли шесть самокатов Злоумышленник признался в содеянном.

«Он пояснил, что пришёл к своей знакомой, которая является оператором АЗС и, воспользовавшись тем, что женщина на время вышла из помещения, похитил деньги, вырученные с начала рабочей смены. Оператор АЗС, вернувшись на рабочее место, заметила отсутствие денег уже после ухода мужчины», – уточнили в ведомстве.