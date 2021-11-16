Крымчанин задержан за организацию наркопритона в своей квартире

Сотрудники полиции задержали жителя Алушты, организовавшего в своей квартире наркопритон, передает пресс-служба МВД по РК.

В Крыму двое алтайцев произвели шести килограмм наркотиков «По результатам проделанной работы, при силовой поддержке спецподразделения «Гром» оперативниками задержан хозяин квартиры. При задержании вместе с ним в квартире находилось еще четыре гражданина, которым он предоставил данную квартиру для употребления наркотических средств», – уточняется в сообщении.

В ходе обследования жилого помещения правоохранители обнаружили и изъяли шприцы, иглы, емкости и приспособления для употребления наркотиков.