Крымчанина будут судить за незаконный вылов черноморской креветки

Житель Раздольненского района Крыма нанес ущерб водным биологическим ресурсам своей деятельностью в размере 6,6 млн рублей. Ему грозит суд, передает Погрануправления РФ по республике.

В Крыму задержали рыбаков с незаконным уловом Крымчанин был задержан пограничниками в августе в акватории Каркинитского залива во время незаконного вылова черноморской креветки в период действия запрета на добычу данного вида биоресурсов.

«При осмотре места происшествия сотрудники Управления обнаружили и изъяли около 71 тысячи экземпляров ракообразных, а также незаконно используемые орудия лова», — добавили в сообщении.