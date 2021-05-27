Крымчанина обвиняют в незаконном обороте взрывных устройств и боеприпасов

Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

Крымчанин незаконно хранил боеприпасы в своем гараже Установлено, что в 2013 году подсудимый обменял принадлежащие ему золотые изделия на более чем 50 промышленных электродетонаторов, а в 2018 году мужчина нашел 33 минометные мины времен Великой Отечественной войны.

«Боеприпасы злоумышленник перевез к себе домой, где продолжил хранить. В дальнейшем они были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции в ходе проведенного в доме подсудимого обыска», — уточнили в сообщении.