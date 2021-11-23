Крымчанина осудят за распространение порнографии среди несовершеннолетних

Жителя Раздольненского района Крыма привлекут к суду за распространение порнографии и растление несовершеннолетних, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике и Севастополю со ссылкой на старшего помощника руководителя ведомства Ольгу Постнову.

В тексте сказано, что мужчина с января запрошлого года со своей странице в соцсети отправлял девочкам фотографии непристойного содержания, склонял несовершеннолетних к фотографированию в обнаженном виде, а также вел переписку на запрещенные темы. Деятельность мужчины была пресечена в апреле 2021 года.

«Потерпевшими признаны восемь несовершеннолетних в возрасте от 11 до 13 лет. Расследование уголовного дела завершено», – добавила Постнова.